Жителей Сыктывкара в ближайшие дни ждут магнитные бури

Фото: Гисметео

В Гисметео сообщили, что на территории Сыктывкара зарегистрированы геомагнитные бури. По информации метеорологов, такая ситуация сохранится в ближайшие три дня – сегодня, 13 февраля, а также 14 и 15 февраля.

По опубликованным данным, в настоящий момент на территории республики наблюдаются небольшие возмущения – на уровне 3 баллов из девяти. В течение дня бури немного успокоятся, опустившись до двух баллов.

В ближайшие два дня будет наблюдаться примерно такая же ситуация. Магнитные бури будут бушевать на уровне – 3 и 2 баллов.

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