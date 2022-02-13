В Усть-Вымском районе в больницу попал с тяжелыми травмами сбитый пешеход

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили, что минувшей ночью на 13 февраля в селе Айкино Усть-Вымского района сбили 40-летнего мужчину. После аварии его госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

По информации ведомства, ДТП произошло в 3:00, когда 57-летний мужчина за рулем Honda CR-V наехал на нерегулируемом пешеходном переходе на местного жителя. После наезда автомобиль врезался в дорожный знак.

Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга,переломом ноги и тупой травмой живота.

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