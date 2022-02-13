Врач из Коми объяснила причину выпадения волос после ковида и лечение

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Дерматовенеролог Наталья Иськова рассказала, что причиной выпадения волос после коронавируса являются воспалительные процессы. По ее словам, этим последствием после болезни страдают 40% пациентов. Более активно, отметила Иськова, волосы выпадают в первые месяцы.

– С постковидным выпадением волос сталкиваются около 40% переболевших. Более активное выпадением происходит в первые месяцы после перенесённой инфекции. Восстановление требует длительного времени, в среднем занимает около шести месяцев, - сообщила эксперт.

По словам дерматовенеролога, как таковой профилактики выпадения волос после COVID-19 не существует. Однако важно не заниматься самолечение и идти к трихологу, который назначит комплексное лечение.

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