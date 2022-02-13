В Коми нашли обгоревшие тела двоих молодых мужчин

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В МЧС по Коми сообщили о смертельном пожаре, который произошел накануне, 12 февраля, вечером в Усть-Цилемском районе. Спасатели передали, что в пожаре погибли двое мужчин.
Тела нашли в доме по улице Куратова села Усть-Цильма. После опознания выяснилось, что погибшие жили в этом селе. На момент смерти одному из них был 41 год, а второму – 36.
В качестве предварительной причины пожара указали неосторожность при курении.
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