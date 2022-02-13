Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 февраля 2022 13:27

В Коми нашли обгоревшие тела двоих молодых мужчин

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В МЧС по Коми сообщили о смертельном пожаре, который произошел накануне, 12 февраля, вечером в Усть-Цилемском районе. Спасатели передали, что в пожаре погибли двое мужчин.

Тела нашли в доме по улице Куратова села Усть-Цильма. После опознания выяснилось, что погибшие жили в этом селе. На момент смерти одному из них был 41 год, а второму – 36.

В качестве предварительной причины пожара указали неосторожность при курении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появились подробности ДТП с погибшей женщиной в Коми (подробнее)