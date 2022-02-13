Прокуратура намерена обнулить сертификаты института допобразования УГТУ

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Прокуратура Ухты добивается через суд признать диплом местного жителя о профессии машиниста технологических насосов, полученного в УГТУ, недействительным.

В ведомстве пришли к такому решению после проверки документа о полученном образовании и процесса обучения ухтинца в институте профессионального образования в 2019 году. Однако фактически выяснилось, что он не проходил производственную практику и не освоил в полном объеме программу профессионального обучения. А это является основанием для признания диплома образования недействительным.

Как выяснилось, этот иск к вузу не единственный. В суде находятся, по информации прокуратуры, еще четыре аналогичных дела.

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