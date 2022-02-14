В Коми уже летом может заработать единая служба скорой помощи

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В Коми намерены создать единую службу скорой медицинской помощи. Об этом телеканалу «Юрган» сообщил главный врач территориального центра Михаил Сурин. По его словам, такое объединение в один колл-центр нужно, чтобы сократить время ожидания машин пациентами.

– Этот центр создается для того, чтобы не было ни одного упущенного вызова для скорой медицинской помощи. На сегодня мы частично эту задачу выполнили – Сыктывкар, Ухта и Сыктывдин уже объединены, – отметил он.

По словам Сурина, работы по объединению должны завершить ко второму полугодию 2022 года. В настоящий момент колл-центр уже обрабатывает около тысячи вызовов в день.

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