В Сыктывкаре предложили сделать пешеходной Коммунистическую улицу

Фото министерства физической культуры и спорта Республики Коми

В Сыктывкаре на время проведения Чемпионата мира по бенда с 27 марта п 3 апреля 2022 года предложили сделать Коммунистическую улицу пешеходной. С такой инициативой выступили активисты «Городских пространств».

По их словам, на время проведения соревнований в город приедет большое количество спортсменов и болельщиков. А закрытая улица позволит сделать прогулки как для гостей, так и для жителей столицы более комфортными и безопасными.

— Мы заметили, что после ремонта данного отрезка улицы Коммунистической увеличилось количество прогулок сыктывкарцев и открылись новые точки креативного бизнеса. Считаем, что пешеходная улица во время проведения чемпионата сделает прогулки сыктывкарцев и гостей города комфортными и безопасными, и позволит привлечь больше клиентов бизнесу, — .отметили урбанисты.

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