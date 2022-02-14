В Ухте после столкновения грузовика и легковушки пострадал мужчина

Фото: ГИБДД Коми

В минувшие выходные в Ухте произошло столкновение между грузовым автомобилем и легковушкой «Форд Фокус». По информации ГИБДД Коми, ДТП зарегистрировано на Первомайской улице.

Авария, как уточняется, произошла на перекрестке из-за того, что 38-летний водитель грузовика не уступил легковому авто. В результате ДТП пострадал 33-летний водитель «Форда». Медики диагностировали у него поверхностную рану головы и ушиб мягких тканей.

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