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Общество14 февраля 2022 6:15

В Коми от коронавируса привились 800 беременных, 200 – заболели

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми коронавирусом заболели 200 беременных женщин, еще 800 сделали прививку от коронавируса, не прошли вакцинацию – около 3000 будущих мам. Об этом сообщила телеканалу «Коми гор» заведующая женской консультацией в Сыктывкаре, врач акушер-гинеколог Зульфия Третьякова.

По ее словам, во время беременности коронавирус может усугубить соматические заболевания, что приведет к тяжелым последствиям. Третьякова отметила, что врачи рекомендуют привиться за месяц до беременности, а после – в середине срока пройти ревакцинацию.

Врач отметила, что прививка нужна также и кормящим женщинам.

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