В Сыктывкаре в столкновении легковушек погиб 42-летний водитель ВАЗ

Фото: УГИБДД по Коми

В Сыктывкаре накануне ночью произошла трагедия, унесшая жизнь молодого мужчины. В районе Краснозатонского моста 42-летний мужчина за рулем ВАЗ-21074 не справился с управлением и вылетел на встречку, где лоб в лоб столкнулся Mitsubishi Lancer под управлением 18-летнего парня.

В результате столкновения водитель отечественной легковушки погиб на месте аварии до приезда медиков, а его пассажирки 28 и 37 лет попали в больницу с тяжелыми травмами. В аварии пострадал и молодой парень, который управлял иномаркой. Врачи госпитализировали его с переломом бедра и шоком второй степени.

По данному факту начато разбирательство.

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