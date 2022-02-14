Житель Коми отдал почти 13 тысяч рублей «ясновидящей» из интернета

Фото: Pixabay

Мошенница украла у жителя Воркуты 1987 года рождения 12 800 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинец нашел в Instagram женщину, которая представлялась мастером по снятию порчи и сглаза. Воркутинец решил воспользоваться ее услугами. В ходе переписки женщина заверила, что поможет воркутинцу. В течение двух недель «ясновидящая» проводила виртуальные сеансы. Мужчина перевел ей 12 800 рублей, однако желаемого результата не получил. Поэтому житель Заполярья обратился в полицию. Правоохранители завели уголовное дело о мошенничестве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Сосногорска перечислила ясновидящей более миллиона рублей

С помощью магии женщина хотела вернуть мужа в семью