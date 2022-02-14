Коми заняла 65-е место по качеству жизни

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Коми заняла 65-е место в рейтинге качества жизни среди российских регионов. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Эксперты проанализировали 67 показателей, которые характеризуют качество жизни. В итоге первое место заняла Москва, а второе – Санкт-Петербург. Замыкает тройку лидеров Московская область. На четвертом месте расположился Татарстан, а на пятом – Краснодарский край.

Коми заняла 65-е место. Годом ранее республика расположилась на 71-й строчке рейтинга. На этом раз региону удалось обойти Омскую область, Алтайский край, Амурскую область, Дагестан и Якутию. Что же касается соседей, то Коми опередила Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, занявшие 72-е и 73 места соответственно. Остальные же регионы, граничащие с республикой, расположились на более высоких позициях рейтинга. В частности, Югра заняла восьмое место, а Свердловская область – 13-е.

В пятерку с конца вошли Тыва, Карачаево-Черкессия, Еврейская автономная область, Ингушетия и Забайкалье.

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