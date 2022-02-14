За сутки в Сыктывкаре 990 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на понедельник, 14 февраля, в Сыктывкаре зафиксировали 990 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 759 человек. За все время из больниц выписали 103 933 пациента. За последние сутки коронавирус подтвердился у 2427 человек, а за все время – у 130 221.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 990 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 564 человека, в Сосногорском районе – 257, в Инте – 101, Печорском и Сыктывдинском районах – по 69, Усть-Куломском и Сысольском районах – по 64. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. За последние сутки в Коми скончался один больной коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 2829 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь. На сегодняшний день вакцинацию прошли 440 683 человека. Уточняется, что речь идет о привившихся первым компонентом.

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