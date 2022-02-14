Воспитательница детсада в Сыктывкаре, замеченная в жестоком обращении с детьми, до сих пор не уволена

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре работница детского сада №99, замеченная в жестоком обращении с воспитанниками, ушла на больничный. Об этом сообщает БНК со ссылкой на руководство образовательного учреждения.

В детском саду уточнили, что решение о дальнейшей судьбе женщины будет приниматься после выхода на работу. Однако, как заявили в управлении дошкольного образования города, у воспитательницы мало шансов остаться на своем месте.

― Воспитатель на данный момент отстранена от работы и находится на больничном. Окончательное решение принимается работодателем, то есть руководством конкретного детского сада. Вместе с этим позиция управления дошкольного образования однозначна: специалист, совершивший такой поступок в отношении ребенка, работать в системе образования не должен, ― заявили в управлении.

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