Житель Коми украл с карт собутыльников 28 тысяч рублей

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Ухтинский городской суд признал 54-летнего жителя Яреги виновным в краже с банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в мае. Мужчина выпивал с приятелем и украл у него карту. Затем фигурант попросил свою знакомую снять в банкомате деньги с этой карты. Мужчина пояснил, что карточка принадлежит другому человеку. Он добавил, что у владельца якобы болезнь глаз, поэтому снять деньги самостоятельно он не может. В итоге с карты сняли 25 тысяч рублей.

В июне житель Яреги выпивал с 80-летним мужчиной. Злоумышленник по его просьбе взял карту пенсионера и отправился покупать алкоголь. Вместо это он накупил продуктов, потратив 3400 рублей, имевшихся на счету, необходимые себе продукты.

Мужчина признал свою вину и возместил потерпевшим ущерб. Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

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