На Коми обрушится сильный снегопад

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В Коми ухудшатся погодные условия. Согласно прогнозам республиканских синоптиков, в ближайшие часы республику накроет сильный снегопад, из-за чего МЧС пришлось объявить штормовое предупреждение.

Так, метеорологи обещают жителям Усть-Цилемского, Ижемского, Княжпогостского, Удорского районов, а также Ухты и Усинска обильные осадки (6-8 мм). Непогода прогнозируется в 6 утра завтрашнего дня, 15 февраля. Опасность продлится до шести вечера того же дня.

Министерство чрезвычайных ситуаций просит жителей Коми воздержать от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.

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