Сыктывкарец украл у отчима телефон и почти 300 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Жителя Сыктывкара обвиняют в краже телефон и почти 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в январе прошлого года. Обвиняемый был в гостях у отчима и выпивал с ним. Хозяин квартиры уснул, и сыктывкарец украл у него телефон с банковской картой. Злоумышленник оформил кредит на имя отчима и перевел деньги на различные счета. Кроме того, житель столицы Коми оплатил банковской картой родственника покупки в магазинах и поездки на такси. В общей сложности мужчина украл 285 592 рублей, из которых 172 396 – деньги, взятые в кредит. Уголовное дело направили в суд.

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