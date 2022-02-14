Стало известно, когда в Сыктывкаре вернут на место глобус

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В администрации Сыктывкара рассказали, когда вернут на место глобус Коми. Он располагался на постаменте Доски почета «Лучший по профессии».

Как сообщалось ранее, в Сыктывкаре неизвестные укатили глобус, установленный около Доски почета «Лучший по профессии» рядом со Стефановской площадью. В полиции уточнили, что инцидент произошел в 0.47 9 октября. Группа молодых людей подошла к Доске почета и начала раскачивать шар на пьедестале. После этого глобус укатился. Спустя час двух злоумышленников задержали на улице Орджоникидзе. Ими оказались 17-летний и 21-летний юноши. Возбуждено уголовное дело о групповом вандализме.

Шар оказался сильно поврежден, поэтому его разместили на базе МКП «Жилкомсервис», которое занимается обслуживанием территории. Глобус планируют отремонтировать во втором квартале 2022 года, а постамент Доски почета – в третьем, передает «Комиинформ».

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