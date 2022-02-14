Глава Коми отправил первого зампредседателя правительства Булатова в отставку

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В Правительстве Коми новые кадровые изменения. Игорь Булатов освобождён от должности Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми.

Распоряжение об этом подписал глава региона Владимир Уйба, сообщает пресс-служба руководителя региона. Напомним, Игоря Булатова назначили на этот пост 20 ноября 2020 года.

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