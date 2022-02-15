Житель Коми с тяжелой патологией сердца умер от коронавируса

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В Коми растёт число летальных исходов из-за коронавируса. Одной из последних жертв инфекции стал 74-летний пенсионер из Усинска. Как сообщает пресс-служба городской больницы, скончавшийся пациент первый за минувший месяц: до этого врачам удавалось предотвращать смерти от ковида.

По словам медиков, усинец страдал тяжелым сопутствующим заболеванием — хронической патологией сердечно-сосудистой системы. Вирус лишь усугубил состояние мужчины и его организм сдался.

На данный момент в Усинске коечный фонд под коронавирус, а это 150 коек, заполнен на 76%. В тяжелом состоянии находятся 16 человек, 14 человек — на кислородной поддержке, на ИВЛ — 0.

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