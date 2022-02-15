«Ростелеком» подключил многоканальный номер 8-800 для поликлиник Сыктывкара

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В феврале 2022 года «Ростелеком» подключил для Сыктывкарской городской поликлиники №3 и Эжвинской городской поликлиники многоканальные номера в коде 8 800.

Преимущество номеров такого формата для клиентов медучреждений заключается в том, что все звонки на них абсолютно бесплатны. Важно и то, что многоканальность дает возможность принимать вызовы от нескольких пациентов одновременно: таким образом значительно сокращается время ожидания ответа регистратора.

Предоставленная услуга также позволяет создавать голосовое приветствие и интерактивное голосовое меню IVR (англ. Interactive Voice Response), настраивать переадресацию и вести историю звонков, просматривать статистику вызовов и хранить записи разговоров, в том числе для оценки качества работы сотрудников.

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Услуга по предоставлению федерального номера 8 800 имеет немалый спрос. И нередко ее подключают те наши клиенты, которые уже пользуются виртуальной АТС от “Ростелекома”. Комплексное цифровое решение помогает построить работу таким образом, чтобы ни один вызов не остался без ответа. Сегодня наша система здравоохранения работает в очень напряженном режиме. Уверен, что преимущества современных технологий станут хорошим подспорьем в организации четкой и слаженной работы медицинских учреждений».

Игорь Дягилев, исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Коми:

«Переход на бесплатный ресурс повысит доступность и качество оказания медицинской помощи для населения. Сейчас в первичном звене наблюдается большой поток пациентов. Мы укрепляем call-центры, привлекаем на помощь студентов медицинских колледжей и вузов. Подключение многоканальной телефонии позволит обеспечить пациентов наших медицинских учреждений бесплатной связью, а регистраторов в поликлиниках — удобным сервисом для работы».

Вызвать врача на дом, записаться на прием или получить справочную информацию можно по телефонам 8 800 100 65 25 (Сыктывкарская городская поликлиника №3) и 8 800 100 57 47 (Эжвинская городская поликлиника).