Олимпийская чемпионка из Коми Юлия Ступак вышла в финал командного спринта в Пекине

Фото из личного архива Юлии Ступак

Золотая медалистка Олимпиады в Пекине Юлия Ступак вышла в финал командного спринта. Лыжница из Коми выступала в паре с Натальей Непряевой сегодня, 16 февраля.

Спортсменки показали лучший результат в своем полуфинале. Они прошли дистанцию за 23 минуты. Вторыми оказались финки, а тройку замкнули лыжницы из Швеции.

Буквально через несколько часов Ступак и Непряева поборются за медали в финале. Трансляция начнется в 12:15 по мск. Их соперницами станут спортсменки из Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии, США, Австрии, Швейцарии, Франции и Польши.

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