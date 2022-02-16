В Коми изменили указ о режиме повышенной готовности

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В Коми внесли очередные изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Соответствующий документ подписал глава республики Владимир Уйба.

Раньше людям при появлении признаков ОРВИ нужно было срочно обращаться за медицинской помощью на дому и соблюдать режим самоизоляции. Теперь же этого пункта в указе нет. Соблюдать самоизоляцию нужно было и тем, кто жил с людьми, у которых были признаки ОРВИ. Теперь такого требования также нет.

В Коми полностью отменили семидневную изоляцию для вахтовиков, у которых имеются отрицательные ПЦР-тесты и нет антител IgG. Если же у работника был положительный ПЦР-тест и антитела IgM. Те, кто контактровали с таким человеком, подлежали временной изоляции и медицинскому наблюдению. Теперь же их освободили от изоляции.

Кроме того, Минздрав Коми больше не обязан обеспечивать выдачу медучреждениями документа о необходимости соблюдении ими режима самоизоляции на дому. Из документа также исключены перчатки как обязательное средство индивидуальной защиты.

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