В Коми вакцинированным от коронавируса школьникам будут выдавать QR-код

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Школьникам Коми, прошедшим вакцинацию от ковида, будут выдавать QR-код. Об этом сообщает республиканский Минздрав.

В ведомстве подчеркнули, что электронный сертификат будет приходить на «Госуслуги». Тем подросткам, у которых ещё нет паспорта, будет доступна упрощённая версия сайта, школьники старше 14 лет могут верифицировать учетную запись и получить QR-код.

— Данные о вакцинации также заносятся в федеральный регистр медицинской организации, осуществлявшей вакцинацию. QR-код можно получить по завершению курса вакцинации, — цитирует ведомство «Комиинформ».

В министерстве добавили, что детям стоит ревакцинироваться каждые полгода.

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