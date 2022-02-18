В Коми ушла из дома и пропала 14-летняя Екатерина Федосеева

Фото: Ухтаспас

В Коми пропала 14-летняя Екатерина Федосеева. Об исчезновении девочки рассказали волонтеры «Ухтаспас».

По их данным, подросток пропала несколько дней назад. Катерина вышла из дома 15 февраля, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Самостоятельные поиски, организованные близкими, не дали никаких результатов, поэтому было решено обратиться в полицию и к добровольцам.

Приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения, волосы русые крашенные до плеч, глаза карие.

Была одета: черная куртка до бедра без капюшона, темные джинсы, черная шапка, короткие коричневые зимние ботинки.

Если вы видели девочку или что-то знаете о ее местонахождении, сообщите, пожалуйста по номерам: +7(904)226-84-09; +7(216)74-09-47, +7(958)170-16-24.

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