В Коми на фоне новой волны пандемии подорожали противовирусные препараты

Фото: архив "КП"

Цены на прилавках магазинов городов и районов Коми вновь изменились. Согласно данным Комистата, больше всего подорожали огурцы, противовирусные препараты и шампуни.

Так, за минувшую неделю стоимость овощей увеличилась в среднем на 5-3%. Статистики сообщили, что помидоры подорожали на 5,6%, огурцы — на 5,3%, бананы — на 3,7%, морковь — на 2,3%. Однако существенно упала в цене свекла (-3,9%), а вот лук почти не изменился в цене (-0,6%).

Подорожание коснулось не только продуктов, но и бытовой техники, предметов гигиены. Цены на заправках и аптеках тоже неприятно изменились.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости паста зубная подорожала на 4,4%, мыло хозяйственное — на 0,8%. Одновременно цены на бумагу туалетную снизились на 1,7%.

Из остальных наблюдаемых непродовольственных товаров выросла цена на шампуни на 11,3%, электропылесосы — на 2,5%, телевизоры — на 1,9%. В группе наблюдаемых медикаментов выше, чем на прошлой неделе, отмечены цены на эргоферон на 4,1%.

Цены на бензин автомобильный не изменились, дизельное топливо — увеличились на 0,2%.

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