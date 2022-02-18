Ухтинский университет инициировал проверку сертификатов ИДПО на подлинность

Фото: архив КП.

Ранее мы писали о том, что прокуратура Ухты добивается через суд признать диплом местного жителя о профессии машиниста технологических насосов, полученного в Ухтинском государственном техническом университете, недействительным. Скандальную ситуацию прокомментировали в вузе.

Напомним, в прокуратуре пришли к такому решению после проверки документа о полученном образовании и процесса обучения ухтинца в институте профобразования в 2019 году. Фактически выяснилось, что он не проходил производственную практику и не освоил в полном объеме программу профобучения. А это является основанием для признания диплома образования недействительным.

– Руководство ИДПО совместно с Отделом экономической безопасности и противодействия коррупция ОМВД по г.Ухта проводило проверку в своем подразделении и выявило следы мошеннических действий бывшего сотрудника, который в 2019 году, не имея на то оснований, выдал нескольким гражданам свидетельства о получении рабочей профессии и присвоил деньги за обучение, – добавили Комсомолке в пресс-службе университета.

В вузе подчеркивают, что самостоятельно признать данные свидетельства недействительными ни ИДПО, ни УГТУ не имеет права, такое решение может быть вынесено только в судебном порядке. В связи с этим следственные органы по предложению УГТУ обратились в прокуратуру с целью принятия мер прокурорского реагирования и инициирования иска в суд о признании документов недействительными. В отношении бывшего сотрудника ведется следствие.

В суде находятся, по информации прокуратуры, еще четыре аналогичных дела.

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