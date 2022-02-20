Известная пара в инстаграм David Murrietta Jr. и Alexandra Creteau: вместе выступают за социальное равенство

Они используют свою известность, чтобы привлечь внимание к критическим социальным проблемам

Известная пара в инстаграм David Murrietta Jr. (Дэвид Мурриетта) и Alexandra Creteau (Александра Критоу) выступает за изменение неравенства, которое, по мнению многих, проявляет американская система правосудия по отношению к различным социально-экономическим классам.

Актер и инстаграм инфлюэнсер Дэвид Мурриетта и его жена, актриса и блоггер Александра Критоу, используют свою известность в инстаграм, чтобы привлечь внимание к критическим социальным проблемам, таким как неравным возможностям, расизме и дискриминации.

Дэвид и Александра хотят обратить внимание на практику судебной системы, в том числе на случаи, когда более богатые люди получают возможность воспользоваться своими связями и финансами и получать мягкие приговоры, в то время как те, кто находится в более неблагоприятном положении, вынуждены заплатить большую цену.

Александра Критоу, бывшая чемпионка по каратэ-до, работала на съемочных площадках больших фильмов и сериалов, как «Американская история ужасов» и «Люди Икс: Новые мутанты».

По словам Александры, ее последний фильм «Сканер памяти» больше всего понравился ей. Александра играет роль русского нейробиолога, работающего над перестройкой системы уголовного правосудия. Когда в конце этого года фильм выйдет на большой экран, Александра надеется, что посыл о текущем состоянии американской системы правосудия будет услышан.

В дополнение к своей актерской карьере David Murrietta и Alexandra Creteau активны в социальных сетях, имеют множество подписчиков в инстаграм и ютуб. Пара намерена использовать аккаунты в социальных сетях как способ просвещения общественности и хотят продолжать свое стремление стать голосом жертв социальной несправедливости.

За пределами социальных сетей Дэвид Мурриетта и Александра Критоу проводят время, работая волонтерами в обществе, раздавая еду и одежду бездомным и помогая в центрах ухода за животными.