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Общество23 февраля 2022 6:36

Лыжница из Коми Юлия Ступак за участие в Олимпиаде получит 5,7 млн рублей

Источник:kp.ru
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Фото из личного архива Юлии Ступак

Фото из личного архива Юлии Ступак

За завоеванные на Олимпиаде медали лыжница, представляющая Коми, получит 5,7 млн рублей. Денежную награду посчитали в телеграм-канале KomiLeaks.

Со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина сообщается, что за золотую медаль на Олимпиаде спортсмены из России получают 4 млн рублей, за второе место – 2,5 млн рублей, за третье – 1,7 млн рублей.

Юлия Ступак, напомним, завоевала в составе сборной России в Пекине золото в эстафете 4 по 5 и бронзу в командном спринте.

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