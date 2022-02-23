Лыжница из Коми Юлия Ступак за участие в Олимпиаде получит 5,7 млн рублей

Фото из личного архива Юлии Ступак

За завоеванные на Олимпиаде медали лыжница, представляющая Коми, получит 5,7 млн рублей. Денежную награду посчитали в телеграм-канале KomiLeaks.

Со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина сообщается, что за золотую медаль на Олимпиаде спортсмены из России получают 4 млн рублей, за второе место – 2,5 млн рублей, за третье – 1,7 млн рублей.

Юлия Ступак, напомним, завоевала в составе сборной России в Пекине золото в эстафете 4 по 5 и бронзу в командном спринте.

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