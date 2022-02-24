Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортОлимпиада 2022КолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 февраля 2022 6:15

Известны новые детали нападения на вдову Геннадия Юшкова в Сыктывкаре

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Юлия Юшкова

Фото: Юлия Юшкова

Дочь знаменитого писателя Геннадия Юлия Юшкова рассказала, что узнала, как прошло нападение на ее маму в торгово-развлекательном центре «Башня». По ее словам, подросток, который толкнул Галину Юшкову, пытался спасти бегством от девочки-подростка у которой он пытался купить вейп.

Юлия Юшкова рассказала, что подростки встретились около торгового центра, чтобы провести сделку. Девочка пришла, чтобы продать вейп, однако парень вырвал у нее инструмент без оплаты и попытался сбежать. Именно в этот момент ему на пути и попалась пожилая женщина, которую он отшвырнул в сторону.

– Только загнанный жизнью человек может так поступить со старухой, как это делает этот подросток. Он пробегает по ней, потому что, упав, она продолжает заграждать ему дорогу. <...> И она не останавливается, чтобы помочь брошенной на бетонный пол старухе, она даже не возвращается к ней, пока та лежит, – написала Юлия в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми после нападения подростков в больницу попала в тяжелом состоянии вдова Геннадия Юшкова (подробнее)