Известны новые детали нападения на вдову Геннадия Юшкова в Сыктывкаре

Фото: Юлия Юшкова

Дочь знаменитого писателя Геннадия Юлия Юшкова рассказала, что узнала, как прошло нападение на ее маму в торгово-развлекательном центре «Башня». По ее словам, подросток, который толкнул Галину Юшкову, пытался спасти бегством от девочки-подростка у которой он пытался купить вейп.

Юлия Юшкова рассказала, что подростки встретились около торгового центра, чтобы провести сделку. Девочка пришла, чтобы продать вейп, однако парень вырвал у нее инструмент без оплаты и попытался сбежать. Именно в этот момент ему на пути и попалась пожилая женщина, которую он отшвырнул в сторону.

– Только загнанный жизнью человек может так поступить со старухой, как это делает этот подросток. Он пробегает по ней, потому что, упав, она продолжает заграждать ему дорогу. <...> И она не останавливается, чтобы помочь брошенной на бетонный пол старухе, она даже не возвращается к ней, пока та лежит, – написала Юлия в соцсетях.

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