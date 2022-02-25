Коми еще не вышла на плато по коронавирусу

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Коми не достигла тех коронавирусных значений, которые могли бы свидетельствовать о достижении плато. Об этом заявил глава республики Владимир Уйба.

По его словам, в регионе действительно снижается суточный прирост новых заболевших, однако руководитель Коми подчеркнул, что до истинной стабилизации еще нескоро.

— Говорить об общей тенденции снижения не могу. Это даже не плато. Что касается коек, то мы сократили их в Воркуте, но при этом дополнительно развернули в республиканском противотуберкулезном диспансере. Всего развернуто 2 437 коек, занято - 1 914. Разрыв держим, — сказал о в традиционном видеообращении к жителям Коми.

Напомним, по состоянию на 24 февраля, в республике насчитывается более 150 тысяч человек с диагнозом COVID-19. Самая серьёзная эпидобстановка сохраняется в Прилузье, Усть-Куломе, Усинске, Печоре, Ухте.

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