В Коми родители отказываются водить детей в садики из-за нехватки денег

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В Коми все чаще родители отказываются водить своих детей в садики. По данным республиканского Минобразования, причина кроется в нехватке денег.

В целом, в республике созданы все условия для дошкольного образования, а показатели доступности детских садов выше, чем средние значения по России и СЗФО. Однако посещаемость дошкольных образований, а это всего 60%, вызывает тревогу у ведомства.

На заседании правительства 24 февраля министр образования, науки и молодежной политики республики Наталья Якимова сообщила, что в новом учебном году продолжили функционировать 308 детских садов с общим охватом более 50 тысяч детей.

— Но несмотря на создаваемые нами условия для получении детьми дошкольного образования, очень актуальным встает вопрос посещаемости детей детских садов. Мы провели мониторинг в 2021 году, который показал, что посещаемость составила всего 60 процентов. На наш взгляд, это недопустимо мало, — цитирует главу ведомства БНК.

Министр перечислила некоторые причины: болезни детей, карантинные мероприятия, отпуск родителей. Однако, по информации муниципалитетов, сегодня родители все чаще не приводят в детский сад ребенка, чтобы экономить деньги. Данную проблему ведомство намерено решить в скором времени и рассмотреть возможность введения дополнительных льгот для семей с детьми.

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