В Коми на борьбу с борщевиком потратят 1,8 млн рублей

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Муниципалитет Сыктывкара объявили аукцион по уничтожению борщевика. Начальная стоимость контракта составляет 1,8 млн рублей. Растение предполагается уничтожать при помощи гербицидов.

По плану химическая обработка будет проходить на 46 городских территориях в три этапа – на Октябрьском проспекте, Тентюковской, Петрозаводской, Кутузова, Печорской, Кутузова, Микушева, Дмитриева, Ленина, Куратова, Орджоникидзе, Малышева.

В случае неудовлетворительной эффективности гербицида, подрядчик будет обязан провести повторные работы.

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