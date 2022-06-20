Между Ухтой и Сыктывкаром 22-летний водитель вылетел в кювет

Фото: ГИБДД Коми

В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая произошла в минувшие выходные между Ухтой и Сыктывкаром. По предоставленной информации, местный житель не справился с управлением автомобиля ВАЗ и вылетел в кювет.

В ведомстве уточнили, что авария зарегистрирована ранним утром 18 июня. В результате случившегося пострадали два человека.

Сообщается, что травмы различной степени тяжести получил 22-летний и 25-летний мужчины. Обстоятельства случившегося выясняются.

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