Между Ухтой и Сыктывкаром 22-летний водитель вылетел в кювет

Фото: ГИБДД Коми
В ГИБДД Коми сообщили об аварии, которая произошла в минувшие выходные между Ухтой и Сыктывкаром. По предоставленной информации, местный житель не справился с управлением автомобиля ВАЗ и вылетел в кювет.
В ведомстве уточнили, что авария зарегистрирована ранним утром 18 июня. В результате случившегося пострадали два человека.
Сообщается, что травмы различной степени тяжести получил 22-летний и 25-летний мужчины. Обстоятельства случившегося выясняются.
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