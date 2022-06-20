Житель Коми развел в своей квартире хлам, тараканов и клопов

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В Воркутинском городском суде обязали местного жителя убраться и сделать ремонт в квартире. Причиной стала антисанитария, неприятный запах и насекомые.

На неприятных соседей жаловались жители дома, где находилась квартира накопителя. Сначала мэрия слала предупреждения с требованием привести квартиру в порядок, однако это ни к чему не привело, и пришлось обращаться в суд.

Суд принял решение обязать ответчика вытравить клопов и тараканов, вывести весь мусор, убраться, поклеить обои и покрасить полы с радиаторами.

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