Автовладелец из Коми получил 15 тыс. рублей штрафа за дискредитирующую ВС фразу

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Сыктывкарский городской суд принял решение оштрафовать местного жителя на 15 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных Сил России. Мужчина разместил фразу на заднем стекле автомобиля.

Уточняется, что автолюбитель выразил свое мнение по поводу отвода войса от Киева и Чернигова. Нарушение выявили сотрудники полиции и задержали его.

Мужчина сказал в суде, что осознавал последствия и признал свою вину. Судья признал его виновным. Постановление еще не вступило в законную силу.

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