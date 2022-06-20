Стало известно, когда похоронят трагически погибшую 16-летнюю Эльвиру А. из Коми

Фото из личного архива погибшей

Прощание с утонувшей 16-летней Эльвиры А. состоится во вторник, 21 июня, в ее родном посёлке Кожва. Об этом сообщили родственники погибшей в социальных сетях.

Напомним, девушка зашла в реку Печора в расстроенных чувствах и начала купаться и нырять, однако из-за низкой температуры воды и сильного течения подросток не выплыл обратно. Эльвира погибла на глазах своих подруг, которые пытались вразумить ее с берега и просили выйти, но подойти к ней не решились из-за страха утонуть. К слову, в это время девушки снимали происходящее на видео, что вызвало шквал негодований среди родственников Эльвиры и горожан.

Добавим, что по факту гибели девочки Следком организовал проверку. Следователи намерены выяснить все обстоятельства произошедшего и восстановить полную картину трагического дня.

«Родственникам плевать на нее»: снимавшие гибель 16-летней Эльвиры А. из Печоры подруги рассказали свою версию (подробности)