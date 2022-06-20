Мошенники обокрали трех жителей Коми при покупках в интернете

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Жители Сыктывкара, Воркуты и Вуктыла лишились денег при совершении покупок на популярных сайтах. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарка хотела купить демисезонную подростковую куртку. Она нашла подходящий вариант, написала продавцу и оформила доставку. Далее горожанка перевела более 12 тысяч рублей. После этого объявление с сайта исчезло, а товар сыктывкарка не получила.

Житель Вуктыла, 1976 года рождения решил купить надувную лодку. Мужчина перевел 29 200 рублей, но товар так и не получил.

Воркутинец 2004 года рождения захотел подешевле купить квадрокоптер. Юноша зашел в известное приложение и перевел 15 тысяч рублей. После этого автор объявления перестал выходить на связь.

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