В Коми горела квартира: эвакуировались семь человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

В воскресенье, 19 июня, в Ухте горела квартира, из дома эвакуировались семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 6.41. В многоквартирном жилом доме на улице Ленина загорелась квартира. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Из дома самостоятельно эвакуировались семь человек. Пожар удалось потушить в 6.58. К счастью, в результате никто не пострадал. Огонь повредил входную дверь в квартиру. На месте происшествия работали шесть человек и три единицы техники. Причина пожара выясняется.

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