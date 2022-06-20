В Коми завершены поиски 59-летнего рыбака из Ухты

Фото: архив "КП"

Поиски 59-летнего рыбака из Ухты завершены. Об этом сообщили спасатели, которые были задействованы в поисковых работах.

Напомним, мужчина вместе с другом поехали на рыбалку и договорились встретиться в 20:00 у авто, однако один из них не пришёл в назначенное время. Его товарищ обратился за помощью к спасателям.

Выяснилось, что ухтинцы неправильно друг друга поняли и потерялись.

— Рыбаки не договорились, где будет их место встречи. Один считал, что у машины и пришел к ней. А второй сказал, что они должны были встретиться на месте слияния двух ручьев, и поэтому отправился туда. Пропавший мужчина был найден живым и здоровым, — сообщает «Комиинформ».

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