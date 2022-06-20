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Общество20 июня 2022 10:12

В Сыктывкаре открыли единственный пляж

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре открыли единственный санкционированный пляж. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Пляж находится в местечке Кируль. Его разрешили использовать с 17 июня. Пляж будет работать с восьми утра до восьми вечера. Въезд транспорта на эту территорию ограничили, чтобы избежать загрязнения. На объекте будут дежурить спасатели аварийно-спасательной службы.

Пляж в Кируле – единственный санкционированный в Сыктывкаре. В остальных местах отдыха у воды до 20 августа развернут шесть передвижных спасательных постов.

Спасательные посты будет выставлены в местах возможного несанкционированного отдыха населения:

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