МЧС Коми объявило штормовое предупреждение из-за надвигающихся гроз

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В Коми резко ухудшится погода. В республике, по сообщению МЧС, прогнозируется опасная природная обстановка из-за надвигающихся гроз.

Как рассказали в ведомстве, неблагоприятная погода сложится в 12 районах Коми. Жителей региона просят соблюдать технику безопасности и быть осторожными.

- Сегодня, 20 июня, в ближайшее время с сохранением до 22.00 в районах Прилузском, Корткеросском, Усть-Куломском, Усть-Вымском, Вуктыльском, Сосногорском, Ухтинском, Печорском, Троицко-Печорском, Усинском, Сыктывдинском и Сыктывкаре ожидаются грозы, - говорится в релизе.

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