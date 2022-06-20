В Коми сотрудника СИЗО оштрафовали за два преступления

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В Воркуте бывшего младшего инспектора дежурной службы следственного изолятора признали виновным в двух эпизодах превышения должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в 2020-2021 годах фигурант по просьбе людей, содержащихся в СИЗО, пронес и передал им запрещенные предметы. Инспектор признал свою вину. Кроме того, сотрудник СИЗО активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений. Воркутинский городской суд оштрафовал фигуранта на 120 тысяч рублей.

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