В Коми стали известны новые подробности о жестоком убийце 15-летней девочки

Фото: Сыктывкарский городской суд

Накануне, 20 июня, в пресс-службе Сыктывкарского городского суда сообщили, что на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении Семена Гуцана из Польши, который 28 лет назад убил 15-летнюю школьницу.

На 22 июня, как уточняется в сообщении, назначено предварительное слушание, чтобы решить вопрос о мере пресечения на период судебного следствия, также планируется рассмотреть ходатайство об участии присяжных.

Расследование уголовного дела показало, что в 1994 году он убил девушку из корыстных побуждений, а после скрылся из России. Впоследствии было установлено, что Гуцан совершил преступление по предварительному сговору из корыстных побуждений. В 2021 году его разыскали после смены имени на Ивана Пола и экстрадировали из Польши.

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