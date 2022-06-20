В Роспотребнадзоре Коми рассказали, где людей чаще всего кусают клещи

Фото: архив КП

Стало известно, где в Коми людей чаще всего кусают клещи. Соответствующие данные озвучили в управлении Роспотребнадзора по Коми.

С начала сезона клещи покусали 1 671 человека. В 317 случаях пострадали дети в возрасте от четырех до 17 лет. Больше всего таких случаев произошло в Сыктывкаре. В столице Коми клещи покусали 656 человек. Второе место по количеству пострадавших от этих насекомых занял Прилузский районе (233), а третье – Усть-Вымский (146). Меньше всего таких случаев произошло в Инте, Печоре, Вуктыле и Усинске. В этих городах клещи покусали по одному человеку. Как передает БНК, чаще всего клещи кусают людей на дачах, в лесу и на кладбищах.

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