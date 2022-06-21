Известны детали пропажи полгода назад вахтовика из Коми

Фото: Лиза Алерт

В Коми начались поиски 62-летнего Станислава Печорского из Усинска. Ситуация осложняется тем, что о мужчине нет никакой информации с января 2022 года.

По словам близких, они не связывались со Станиславом с 15-го января. За последние полгода от него не поступило ни одного свидетельства и сообщения. В тот день, по словам его жены, мужчина уехал на вахту.

Приметы: рост – 165 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

Был одет: черная куртка, черные брюки, черные ботинки, норковая шапка.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, информацию по телефону 8 800 700 54 52.

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