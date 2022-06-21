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Происшествия21 июня 2022 6:21

В Коми Kia сбила 11-летнюю велосипедистку

Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Ухты

Фото: ГИБДД Ухты

В понедельник, 20 июня, в Ухте Kia Spectra сбила велосипедистку 2010 года рождения. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла около 14.24. Мужчина 1986 года рождения ехал за рулем Kia по улице Мира. Около дома №1 иномарка сбила девочку. Она ехала на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. Госпитализация ребенку не потребовалась.

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