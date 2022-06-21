Стала известна причина смерти погибших в пожаре пяти человек в Сыктывкаре

Фото: Александра САВИНОВА

Страшный пожар в Сыктывкаре унес жизни сразу пятерых человек. Трагедия случилась еще прошлой зимой, в начале февраля 2021 года. Тогда в огне погибла целая семья.

По факту возгорания гибели людей следственный комитет республики тогда возбудил уголовное дело. Одной из версией произошедшего правоохранители считали поджог, однако это не подтвердилось. Расследование дела показало, что криминального характера гибель сыктывкарцев не несет.

Как сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на прокуратуру Сыктывкара, при расследовании установили, что жильцы дома скончались от отравления угарным газом. Причиной пожара стала неисправность электросети и электрооборудования, возгорание случилось из-за короткого замыкания.

- Пожар и гибель людей не носят криминального характера. Поэтому следователи вынесли постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, - заявили в ведомстве.

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