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Общество21 июня 2022 7:19

В Сыктывкаре отремонтируют фтизиатрическое отделение противотуберкулезного диспансера

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Сыктывкаре планируют провести капитальный ремонт фтизиатрического отделения республиканского тубдиспансера. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

На проведение капремонта планируют потратить 41,4 миллиона рублей. Подать заявки на аукцион можно до 30 июня. Подрядчик будет определен уже 4 июля. Сам капремонт должен быть сделан до 30 ноября. Большая часть работ – архитектурно-строительные решения. На них потратят 22,8 миллиона рублей.

Ремонт системы вентиляции обойдется в 3,8 миллиона рублей, закупка нового оборудования - 6,6 миллиона. На систему электроснабжения потратят 2,9 миллиона рублей, на водоснабжение и канализацию – 2,45 миллиона, связь – 2 миллиона, отопление – 623 тысячи.

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