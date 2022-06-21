В Коми пожарные спасли из огня 75-летнюю пенсионерку

Фото: архив "КП"

В Воркуте пенсионерке понадобилась помощь спасателей. Женщина оказалась в ловушке в собственном доме, который загорелся накануне, 20 июня, на улице Бульвар Пищевиков.

По данным МЧС по Коми, в многоквартирном доме было зафиксировано возгорание. на момент прибытия пожарных собственные квартиры покинули 10 человек, а вот 75-летняя воркутинка выйти из задымленного помещения не смогла.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - заключили в МЧС.

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