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Происшествия21 июня 2022 9:19

В Коми пожарные спасли из огня 75-летнюю пенсионерку

Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Воркуте пенсионерке понадобилась помощь спасателей. Женщина оказалась в ловушке в собственном доме, который загорелся накануне, 20 июня, на улице Бульвар Пищевиков.

По данным МЧС по Коми, в многоквартирном доме было зафиксировано возгорание. на момент прибытия пожарных собственные квартиры покинули 10 человек, а вот 75-летняя воркутинка выйти из задымленного помещения не смогла.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - заключили в МЧС.

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